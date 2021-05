Ibrahimovic verlaat veld met knieblessure in topper tegen Juventus, en dat met het EK voor de deur...

Zondagavond stond de topper tussen Juventus en AC Milan op het programma. Een hele belangrijke wedstrijd voor zowel Juventus als AC Milan, die voor de match evenveel punten hadden en nog volop meestrijden voor een Champions leagueticket. Een strijd, en niet zonder slachtoffers...

Juventus tegen AC Milan is ook een beetje Cristiano Ronaldo tegen Zlatan Ibrahimovic. Die laatste had pech vandaag, hij moest het veld verlaten met een knieblessure. Hopelijk valt het allemaal een beetje mee voor de Zweed want binnen een maand begint het EK voetbal. Als Ibrahimovic niet snel genoeg hersteld, moet Zweden zijn superster dus missen.

AC Milan was lekker bezig op het veld van Juventus en stond met nul tegen één voor. Maar in de 66ste minuut sloeg het noodlot toe voor de spits van AC Milan, Ibrahimovic. De Zweedse spits van de ploeg uit Milan kon niet meer verder en moest vervangen worden. Afwachten nu wat het verdict is van de blessure.