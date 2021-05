Leye verraste met een 18-jarige debutant in de basis en geeft signaal: "Er zijn er die na zes matchen denken dat ze grote spelers zijn"

Standard won met een wel heel jong elftal van AA Gent. Bij de Rouches stond er een verrassende naam in de basis op het wedstrijdblad: Alexandro Calut. De 18-jarige kwam vanuit het niets ineens in de elf terecht.

Leye is verschillende jongelingen van de Académy kansen aan het geven. Ook Allan Delferierre kreeg zijn kans. "Voor Allan moet dat een beetje bizar geweest zijn", grijnsde Leye na de match. "Hij speelde met de U18 tegen Club NXT. Ik zag hem en ik zei tegen mezelf: tiens, waarom niet? En vandaag was hij titularis. Toen hij zijn naam op zijn shirt zag gedrukt worden, was hij fier om de kleuren van Standard te dragen. Die fierheid vergeten sommigen na zes maanden. Er zijn er die denken dat ze grote spelers zijn na zes matchen", gaf Leye een duidelijk signaal.

Calut was wel echt een wit konijn. "Ik wil dat de jonge spelers hun goeie mentaliteit behouden. Alexandro heeft een goed uur gespeeld tegen Castro-Montes en dat is toch niet eender wie. Hetzelfde voor Delferière tegen Yaremchuk, één van de beste scorers van 1A. Ik ben blij met wat ze getoond hebben. Het is een signaal dat ik iedereen kan lanceren, eender welke leeftijd. 17 of 32, diegene die bewijst dat hij wil spelen, zal spelen."