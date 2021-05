Alles blijft lukken en dus voelt Storm zich helemaal in zijn sas: "Onuachu inhalen? Nog een paar doelpunten te gaan, hé"

In de laatste vier wedstrijden vond Nikola Storm telkens de weg naar doel. Lukt de linkerflankspeler dat ook in de volgende vier matchen, dan gaat KV Mechelen dicht bij de groepswinst zijn in de Europe Play-Off. Ook tegen KVO was Storm met zijn twee doelpunten bepalend.

"Of ik Onuachu nog ga inhalen? Nog een paar doelpunten te gaan, hé", grapt Storm, die zichtbaar geniet van zijn topvorm. "Het is leuk, hé. Ik zit aan tien goals, dat doet goed hé. Vooral ook omdat je wint. Als je twee keer scoort en je verliest, heb je er niets aan." KVM won dus wel en maakt nog kans op dat Europese ticket. "Alles ligt open. We gaan er vol voor."

Hoe komt het dat Storm nu weer helemaal boven water komt? "Het is misschien een beetje door het vertrouwen dat de ballen nu binnenvliegen. Ik blijf mijn acties maken, ook in een mindere periode, en ik weet dat de ballen op de duur wel eens binnenvliegen. Je moet ook een tikkeltje geluk hebben. Bij één van mijn doelpunten ging de bal door de benen van de keeper. Dat weet binnen twee weken niemand meer."

Dame Fortuna

Dame Fortuna koos eerder in het seizoen vaak niet zijn kant, nu dus wel. "Ik hoop dat het blijft meezitten. Ik ben acht keer beslissend geweest in de laatste vier wedstrijden. Dat is uitzonderlijk. Die lijn wil ik doortrekken." Ook over de teamprestatie niets dan tevredenheid. "We hebben heel veel kansen gecreëerd, we hadden makkelijk zeven doelpunten kunnen maken. Dit was misschien één van onze beste wedstrijden."

© photonews

Eén minder moment voor Storm was dat hij geel kreeg na een schwalbe nadat hij over het been van een verdediger ging. "Hij raakte mij misschien een heel klein beetje. Ik glij weg en dan zoek je nog naar iets. Toen de VAR de scheids zei om te gaan kijken, dacht ik al dat het geen penalty zou zijn. Mij een gele kaart geven was wat overdreven, maar de ref zei dat hij mij geel moest geven omdat het om een penaltyfase ging."

Altijd grote ontlading

Een gretige Storm was nadien wel nog van waarde, want enkele minuten later maakte hij de 3-2. "Of ik daarna een extra drive had? Misschien een beetje wel, het is altijd een grote ontlading als ik scoor."