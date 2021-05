🎥 Zinedine Zidane zeer sceptisch na strafschopfase in Real Madrid tegen Sevilla

Real Madrid is een paar dure punten kwijt in de strijd om de titel in de Spaanse competitie. Zinedine Zidane ging helemaal uit zijn plaat over een strafschopfase.

Na een fout op Karim Benzema kreeg Real Madrid een strafschop, maar de VAR kwam tussen en gaf uiteindelijk een elfmeter ... aan Sevilla. Hele actie "Als we een handspel gaan fluiten, dan moet je naar de hele actie kijken", aldus Zinedine Zidane in een reactie. "Er was een speler van Sevilla die de hand raakte vlak voor Militao de bal raakte met de hand. Normaal praat ik niet over de arbitrage, maar nu ben ik echt wel heel boos." VAR | Benzema s'écroule dans la surface dans un contact avec Bono, mais l'arbitre siffle finalement une faute de main dans l'autre rectangle. 😮📺 #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/NceNwnHsfO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 9, 2021