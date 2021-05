📷 Arjen Robben maakt kind dolblij vlak voor zoveelste comeback

Arjen Robben (37) was zondag tot tranen toe bewogen nadat hij eindelijk nog eens belangrijk kon zijn voor 'zijn' Groningen. Met twee assists had de winger een groot aandeel in de ruime 0-4 zege bij FC Emmen.

En of Arjen Robben er zin in had. Voor de match bezorgde hij een lokale ballenjongen van dienst de tijd van zijn leven.

Na de wedstrijd liet hij in een interview bij ESPN de tranen de vrije loop. Zoveel betekende het voor hem om nog eens aan een wedstrijd te beginnen en belangrijk te zijn voor FC Groningen, de club waar het allemaal begon voor hem.

Ook onderstaand beeld bij aankomst in Groningen is best apart. Terwijl alle Groningen-spelers in hun bolide stappen, rijdt Arjen Robben naar huis... op zijn stalen ros.

Her en der werd al opgeroepen om Robben een plaatsje te geven in de EK-selectie van Frank De Boer. De bondscoach gaf snel aan dat dat op dit moment niet aan de orde is.