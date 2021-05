Van een opkikker gesproken: 'RSC Anderlecht heeft meer dan twee miljoen euro verdiend dit weekend'

Het was een belangrijk voetbalweekend in de Jupiler Pro League, maar ook in het buitenland. En daar plukt Anderlecht meer dan de vruchten van.

Espanyol Barcelona heeft zoals geweten de promotie naar La Liga afgedwongen en zo speelt Nany Dimata volgend jaar op het hoogste niveau van Spanje. 2,2 miljoen euro De club heeft een automatische aankoopoptie bij promotie. Volgens Het Nieuwsblad zou Anderlecht daar ferm van profiteren. De optie is namelijk niet minder dan 2,2 miljoen euro. Voor paars-wit is zo meteen én een dossier weggewerkt én een flink bedrag binnengehaald om opnieuw te investeren in versterking van de kern.