'Xavi keert terug naar Barça en zal dat in deze functie doen'

Er is steeds meer twijfel rond het aanblijven van Ronald Koeman als coach van FC Barcelona. Op die manier lijkt de terugkeer van Xavi slechts een formaliteit.

We schreven eerder al dat Xavi volgend seizoen terug zal keren naar FC Barcelona. Het is echter nog niet duidelijk of dat als coach of in een managementfunctie zal zijn. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

L’Esportiu weet dat Xavi wellicht - enkel een titel kan Ronald Koeman in het zadel houden - de nieuwe coach zal worden. Koeman heeft Barcelona wel op de rails gekregen, maar de Catalaanse grootmacht laat het dit seizoen op beslissende momenten afweten.