Moet Koeman zich zorgen maken of niet? 'Barça ziet clubicoon vrijkomen en wil hem naar Camp Nou halen'

FC Barcelona wil deze zomer uitpakken met de terugkeer van Xavi. Het clubicoon vertrekt na het seizoen bij Al-Sadd. De enige vraag: welke functie zal hij in Camp Nou bekleden?

Het contract van Xavi bij Al-Sadd loopt aan het einde van het seizoen af. De Saoedische club is niet van plan om hem een contractverlenging aan te bieden. De clubleiding krijgt het namelijk moeilijk verteerd dat Al-Sadd geen hoofdrol heeft gespeeld in de Aziatische versie van de Champions League.

Volgens de Spaanse media moet Xavi niet op zoek naar een nieuwe job. FC Barcelona wil het clubicoon graag terug naar Catalonië halen. Voor de komst van Ronald Koeman als coach was er sprake van een terugkeer, maar Xavi koos ervoor om niet middenin een lopend seizoen over te nemen.

Als coach of in managementfunctie?

Ondertussen heeft Koeman Barça gereanimeerd én doet het volop mee in de Spaanse titelstrijd. De kans is dus niet klein dat de Nederlander gewoon aan het roer blijft staan van Barcelona. In dat geval wil de club Xavi een managementfunctie aanbieden.