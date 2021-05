Pensioen? Vertrek? Jarige Andrès Iniesta maakt beslissing over zijn toekomst bekend op persconferentie

Op zijn 37ste verjaardag kondigde Iniesta aan dat hij nog twee jaar heeft bijgetekend bij het Japanse Kobe Vissel, ook de ploeg van Thomas Vermaelen. De legende van Barcelona blijft dus voetballen tot zijn 39ste.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら👇https://t.co/wAOARCwzLr



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo