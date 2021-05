'Manchester United heeft absolute toptransfer beet én wil speler nog voor het EK voorstellen'

Manchester United gaat de transfer van Jadon Sancho afronden. Het is de bedoeling dat de Engelse topclub de 21-jarige flankaanvaller nog voor het EK zal voorstellen.

Bild komt met het nieuws op de proppen. Manchester United is al langer geïnteresseerd in Jadon Sancho, maar nu is er ook op clubniveau een akkoord. Borussia Dortmund zal negentig miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen.

The Red Devils willen de Engelse international nog voor het EK voorstellen. Op die manier wil Manchester United voorkomen dat de markwaarde van Sancho nog stijgt door zijn prestaties op het EK.