🎥 Protest in Manchester neemt toe

De supporters van Manchester United zijn vandaag weer massaal op post om te protesteren tegen de eigenaars van de club. De Glazers liggen sinds de voorstelling van de European Super League, waar Manchester United deel van zou uitmaken, serieus onder vuur. De supporters verwijten de eigenaars dat ze enkel met geld bezig zijn.

The crowds are getting bigger and bigger outside Old Trafford ahead of Manchester United's game against Liverpool #MUNLIV pic.twitter.com/Mx7Ig8ec5Y