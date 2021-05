Anderlecht vindt maar geen oplossing voor verhuurde speler, dan maar weer terug uitlenen...

Anderlecht verwacht binnenkort een leger van huurlingen terug op Neerpede. Van alle huurlingen lijken alleen Vlap, Bundu en Colassin op een nieuwe kans te mogen rekenen bij hun club. De anderen moet zich terug melden op Anderlecht, zo ook Aristote Nkaka.

Nkaka is een beetje een blok aan het been voor de Brusselaars. Het contract van de verdedigend ingestelde speler loopt tot de zomer van 2023 bij Anderlecht. Paars-wit lijkt hem echter niet te gaan gebruiken. Ze verhuurden de Belg al verschillende keren.

Nu was Duitse tweedeklasser Paderborn aan de beurt, ook daar maakte de middenvelder niet veel minuten. Nkaka moet dus terugkeren naar de Belgische hoofdstad, en zal waarschijnlijk weer uitgeleend worden. De Brusselaars vinden maar geen oplossing voor Nkaka. In 2019 nam Anderlecht de 25-jarige Belg over van KV Oostende.