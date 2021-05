Daan Heymans vertrekt op de Freethiel... en trekt naar Italië

Waasland-Beveren is net gedegradeerd uit onze hoogste Belgische voetbalklasse na een 2-5 verlies op eigen veld tegen Seraing. Middenvelder Daan Heymans bleef niet bij de pakken zitten en trok naar de Italiaanse Serie B. FC Venezia, in Venetië, is de bestemming van de middenvelder.

Na de degradatie van Waasland-Beveren werd er een leegloop verwacht op de Freethiel. Daan Heymans, dit seizoen titularis bij de Waaslanders, is in ieder geval al weg, en heeft zijn nieuwe club al beet. Het zonnige Venetië wordt Heymans zijn nieuwe woonplaats. Daan Heymans was dit jaar titularis van Waasland-Beveren en heeft ook een aantal wedstrijden met de gouden stier op de rug mogen spelen. De 21-jarige middenvelder was dit seizoen goed voor acht goals en vier assists bij de Oost-Vlaamse club. Afwachten nu wat hij bij zijn nieuwe club kan bijbrengen. Ufficiale: Daan Heymans in arancioneroverde.https://t.co/yrOY7ITyB6#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/KgsR3DxqND — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) May 14, 2021