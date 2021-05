EK toch nog mogelijk? Fellaini scoort twee keer voor zijn Chinese ploeg en wordt leider

De Chinese competitie is nog maar net van start gegaan, en onze landgenoot Marouane Fellaini scoorde al vijf doelpunten. Twee van die drie doelpunten scoorde de (ex-)Rode Duivel vanmiddag tegen Shenzhen.

Marouane Fellaine speelt ondertussen al bijna twee en een halve jaar bij het Chinese Shandong Taishan. Fellaini won samen met zijn Chinese ploegmaats nog niet de titel, maar lijkt nu wel goed gestart.

Shandong Taishan is met een 11 op 15 begonnen aan de competitie als leider. Dat is voor een groot deel te danken aan onze landgenoot Marouane Fellaini, die in de Chinese topper tegen Shenzhen twee keer scoorde, en zo een punt voor zijn ploeg uit de brand sleepte.

Met de twee goals van deze middag staat Fellaini zijn teller op drie doelpunten in vijf wedstrijden. Daarmee bewijst de middenvelder dat hij zeker nog niet is afgeschreven. Misschien kan onze landgenoot nog iets betekenen op het Europees kampioenschap? Afwachten hoe bondscoach Roberto Martinez erover denkt…