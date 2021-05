Jürgen Klopp komt met zelfgekozen bijnaam... met een knipoog naar José Mourinho

Op de mok stond ook nog de kenmerkende bril en pet die Jürgen Klopp vaak draagt. Onder de pet en bril stond dus ‘The Normal One’ te lezen. Dat is duidelijk een knipoog, bedoeld naar ex-Tottenhamtrainer José Mourinho. Die zichzelf ooit de bijnaam ‘The Special One’ gaf.

De persconferentie waar Klopp dus met de opvallende mok verscheen, was vooral bedoeld om na te kaarten over de wedstrijd tegen Manchester United. Liverpool won de doelpuntrijke wedstrijd met twee tegen vier op Old Trafford.

