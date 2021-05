Liverpoolspeler zwaar gefrustreerd en weigert, ondanks overwinning, Klopp een hand te geven

Liverpool won donderdagavond de uitgestelde topper tegen Manchester United met 2-4. Mané kwam pas laat in de wedstrijd op het veld en leek gefrustreerd omdat hij niet startte aan de match.

Sadio Mane heeft in 32 wedstrijden 9 goals gemaakt voor Liverpool in de Premier League dit seizoen. De Senegalees vond het niet echt leuk om donderdag op de bank te beginnen in de wedstrijd tegen Manchester United.

De vleugelspeler van Liverpool kwam in de 74e minuut als invaller op het veld, en weigerde aan het einde van de wedstrijd zijn manager, Jurgen Klopp, een hand te geven.

Klopp had begrip voor de frustraties van zijn Senegalese aanvaller. "Er is geen probleem. Ik heb gisteren laat tijdens de training besloten om Diogo Jota te laten spelen. De spelers zijn gewend dat ik dingen uitleg, maar ik had geen tijd deze keer, alles is nu wel weer terug in orde", vertelde Klopp aan Sky Sports.