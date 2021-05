Roberto Martinez is duidelijk: "Hij heeft meeste progressie gemaakt afgelopen seizoen"

Maandag maakt Roberto Martinez zijn 26-koppige selectie voor het EK voetbal bekend. Bij die selectie zit waarschijnlijk ook de nu nog geblesseerde Axel Witsel.

Wie de andere namen zijn, is dus nog wachten tot maandagavond. Bij HLN probeerden ze Martinez nog enkele namen te ontfutselen.

Dat lukte evenwel niet, maar er zullen zeker geen witte konijnen uit de hoed van de bondscoach getoverd worden. "We hebben een sterke ploeg opgebouwd, het zou zonde zijn om de ervaring van de spelers niet te benutten", klinkt het.

De Rode Duivel die volgens Martinez het meeste progressie heeft gemaakt, is Leandro Trossard. De ex-Genkspeler ontpopte zich tot basisspeler bij een goed spelend Brighton & Hove Albion en was goed voor 4 doelpunten en 5 assists in de Premier League.

"We hebben in de vorige interlandbreak in maart de echte Trossard gezien. Hij kan op verschillende posities spelen en neemt de ploeg mee op sleeptouw", is Martinez lovend. Tegen Wit-Rusland speelde Trossard 90 minuten en was hij goed voor 2 doelpunten in de 8-0 overwinning.