City wint voor de twaalfde keer op verplaatsing in de Premier League

Manchester City speelde gisteren op het veld van Newcastle United en ging er op zoek naar een nieuw record.

Na 25 minuten zette verdediger Emil Krafth Newcastle op voorsprong. Op een corner kopte hij de bal staalhard in doel. Lang konden ze niet genieten van deze voorsprong, want Joao Cancelo zette de bordjes een kwartier later al weer op gelijke hoogte. Een afstandsschot week nog enkele keren af voor de bal in de benedenhoek verdween. Drie minuten later stond City al op voorsprong. Een vrije trap werd op heerlijke wijze gedevieerd door Ferran Torres. Alles leek erop dat City met een voorsprong de rust zou ingaan, maar diep in de blessuretijd maakte Aké een overtreding op Joelinton binnen de zestien. De Braziliaanse spits ging zelf achter de bal staan en ramde hem tegen de touwen, 2-2 bij de rust.

Iets voorbij het uur kreeg Newcastle opnieuw een penalty. Dit keer was het Kyle Walker die de overtreding beging op Joe Willock. In eerste instantie stopte de 35-jarige Scott Carson de penalty, maar in de herneming zorgde Willock voor de 3-2. Twee minuten later stond het weer gelijk, een mooie actie van Jesus werd door Ferran Torres in doel geduwd. Nog eens twee minuten later maakte Torres zijn derde doelpunt van de avond. Een afstandsschot van Cancelo belandde op de paal, maar Torres was alert en maakte zijn eerste hattrick voor Manchester City.

Record

Door deze 3-4 overwinning heeft Manchester City een nieuw record beet. Het was namelijk de twaalfde keer op een rij dat de Cityzens buitenshuis wonnen in de Premier League. Al was het gisteren heel erg spannend, de mannen van Guardiola hebben er toch weer een record bij.