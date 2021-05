Het rechtstreekse duel tussen Lukaku en Ronaldo, kan Juventus nog Champions league halen volgend seizoen?

De Derby d'Italia, ofwel Juventus tegen Inter, is altijd een zeer beladen wedstrijd. En dat zal zaterdag niet anders zijn. Vooral voor Juventus wordt het een wedstrijd op het scherpst van de snede, want de Oude Dame moet nog knokken voor een plaatsje in de Champions League.

Sterke thuisreputatie van Juventus

Erop of eronder, dat wordt het stilaan voor Juventus. De Bianconeri parkeren momenteel nog op een Europa League-plaatsje, maar willen koste wat het kost de Champions League in. Daarvoor moeten ze voorbij kampioen Inter, dat het altijd moeilijk heeft in het Allianz Stadium. Van de laatste negen onderlinge wedstrijden won Juventus er zes en kon Inter niet één keer winnen. Daarnaast teert Juve nog steeds op een sterke thuisreputatie dit seizoen: van de laatste zeventien wedstrijden werden er veertien gewonnen. Bovendien is het voor Juventus van moeten en verloor Inter voor het laatst… tegen Juventus.

Weinig doelpunten in 1e helft

Wedstrijden tussen Juventus en Inter zijn de afgelopen jaren vaak beklijvend, spannend maar gesloten geweest. Een doelpuntenfestival is het zo goed als nooit, en al zeker niet in de eerste helft. Voor de laatste keer dat er in de 1e helft een doelpunt viel in Juventus-Inter, moeten we al terug naar 2017. Bij de laatste zes confrontaties viel er zelfs maar één doelpunt in de eerste helft.

Enkele bettips

Juventus moet de 3 punten thuis houden en Inter is al kampioen. Juventus wint, odd: 2.20.

Cristiano Ronaldo staat altijd op bij belangrijke momenten. We verwachten dus goals vanavond! Juventus over 1.5 goals, odd: 1.90.

Onze betFIRST Challengers bieden elk weekend een Single Boosted odd aan, deze is Beide teams scoren dit weekend. De normale odd is1.60, via de Challengers is die 1.71.