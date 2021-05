Radzinski voorspelde het al, Belgische topclubs schakelen versnelling hoger voor talentrijke Belg

Club Brugge en Anderlecht zoeken beiden nog aanvallende versterking voor volgend seizoen. Daarbij komen ze uit bij dezelfde speler.

Zowel Anderlecht als Club Brugge zouden wel eens wat kunnen zien in Ilias Chair van de Engelse tweedeklasser QPR.

De 23-jarige aanvallende middenvelder stond ook deze winter al op de verlanglijst van onder meer blauw-zwart, maar ligt wel nog tot 2025 onder contract in de Engelse tweede klasse.

Acht goals, vier assists

Een paar maand geleden had begeleider Radzinski hem in de Mid Mid-podcast al aangeprezen: "Hij zal niet lang meer bij QPR blijven spelen. Het is een zeer goede speler."

De jeugdspeler van Lierse speelde dit seizoen 45 wedstrijden in The Championship en kwam daarin tot acht goals en vier assists.