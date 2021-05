Inter Milan gaat de optie op Zinho Vanheusden niet lichten. Zo blijft de verdediger (voorlopig) bij Standard Luik.

"Ik hoop dat Standard volgend seizoen beter doet. Of dat met mij zal zijn? Ik wil vooral weer gelukkig worden op het veld en iedereen weet hoeveel ik van Standard houd, dus waarom niet?", klonk het bij La Dernière Heure uit de mond van Zinho Vanheusden.



De woorden van Zinho Vanheusden waren nog niet koud, of de Italiaanse journalist Nicolo Schira kwam met een transferupdate. Volgens hem heeft Inter beslist om de aankoopoptie van 15 miljoen euro niet te lichten. Daardoor blijft Vanheusden bij Standard, wat bijzonder goed nieuws is voor de club. Alvast op sportief vlak. Financieel gezien had Standard het geld bijzonder goed kunnen gebruiken.