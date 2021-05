Moet Dessers geduld hebben? Genk gaat niet snel nog een spits vinden zoals Onuachu

Cyriel Dessers gaf gisteren toe dat hij niet weet of hij wel bij Genk wil blijven. Logisch, gezien de speelminuten die hij verzamelde de laatste weken/maanden. Een twijfelpunt, maar misschien moet hij toch nog even geduld hebben.

Je kan hem natuurlijk begrijpen. De selecties van Dessers in de play-offs: tegen Antwerp niet in de selectie, tegen Club 1 minuut gespeeld en de eerste match tegen Anderlecht 90 minuten op de bank. Dat hij in de tweede match tegen Anderlecht 14 minuten mocht opdraven (en scoren) was een absoluut succes. Want Van den Brom gaf zijn bankzitters welgeteld zeven speelminuten. De Nederlander wisselt amper.

Zelfs voor een positief ingestelde gast als Dessers kan dat te veel worden. Hij ging er altijd positief mee om, maar hij heeft ook een breekpunt en dat was bij het begin van de play-offs, toen hij in de tribune moest gaan zitten.

Tegen een slordige 20 miljoen kan Genk ook geen 'nee' zeggen

Natuurlijk heeft hij de pech dat Onuachu er al 33 inlapte, maar dat is misschien ook de reden waarom hij geduld moet hebben. We kunnen ons niet voorstellen dat Genk deze zomer niet zal kunnen cashen voor een dubbele meter die aan de lopende band scoort en ook nog eens een perfecte targetman is. Ergens moet er in één van de grote competities daar veel geld voor over hebben.

Genk weet dat en zal waarschijnlijk eerst proberen hem te houden. Maar tegen een slordige 20 miljoen gaan ze ook geen 'nee' zeggen. En dan heeft Dessers een streepje voor op de concurrent die ze zullen aantrekken.

Genk betaalde 3,6 miljoen voor hem en zal dat nu waarschijnlijk niet meer kunnen vangen. Van den Brom gelooft nog in hem, maar kan Onuachu niet zomaar wisselen. Die kan op elk moment - zelfs als hij er half door zit - nog het verschil maken bij eender welke hoge bal ze voor de kooi zwieren. Zo'n spits gaan ze hoogstwaarschijnlijk niet direct meer vinden.