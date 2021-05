Spotify-oprichter brengt bod uit op Arsenal, maar het is niet aanvaard: "Ik respecteer hun beslissing, maar blijf geïnteresseerd en beschikbaar"

De laatste weken zijn er heel wat geruchten rond het feit dat Daniel Ek, oprichter van Spotify, Arsenal wil overnemen van de huidige eigenaar Stan Kroenke. Ek zou nu ook een officieel bod gedaan hebben, maar Kroenke moest er niets van weten.

"Ik heb een voorstel gedaan, maar ze hebben laten weten dat ze mijn geld niet nodig hebben", legde Ek uit op Twitter. "Ik respecteer hun beslissing, maar blijf geïnteresseerd en beschikbaar", aldus Daniel Ek.

Following reports today I want to correct the record with attached statement pic.twitter.com/CzfF0Y76K4