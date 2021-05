Waarom dat ander wonderkind van Dortmund ook zo gewild is in Europa

Afgelopen donderdag won Borussia Dortmund nog de Duitse beker tegen RB Leipzig, Jadon Sancho scoorde twee keer voor de Borussen en gaf ook nog eens twee assists. Ook in de competitie levert de jonge Engelsman een grote bijdrage aan zijn team.

Je hebt bij Borussia Dortmund Erling Haaland rondlopen, maar soms vergeten we dat er een ander toptalent op de velden van Dortmund loopt, Jadon Sancho. Sancho is een leeftijdsgenoot van Haaland, en staat soms in de schaduw van de Noor. De aanvallende speler is echter ook een van de grootste talenten van Europa.

Sancho zijn statistieken spreken eigenlijk voor zich. De nog maar 21-jarige Engelsman draait al bijna vier jaar mee met de Borussen en heeft ook dit seizoen al 16 goals en 20 assists. Sancho staat dan ook bij vele Europese topclubs bovenaan het lijstje. Zondag in de competitiewedstrijd tegen Mainz kon de flankspeler al twee assists achter zijn naam schrijven.