Enorm spannende slotspeeldag op het programma in de Serie A: drie ploegen voor twee tickets Champions League

Er staat nog heel wat op het spel voor AC Milan, Napoli en Juventus in de Serie A. Met nog één speeldag te gaan maken deze drie ploegen namelijk nog kans op de Champions League volgend seizoen, maar één ploeg zal uit de boot vallen.

AC Milan had zondag een uitstekende zaak kunnen doen, maar de club raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Cagliari. Daardoor zijn ze nog niet zeker van een plaats in de Champions League volgend seizoen en met Atalanta Bergamo, de nummer twee in het klassement en wel al zeker van Champions League, krijgen ze op de laatste speeldag een zware tegenstander voorgeschoteld.

Ook voor Napoli en Juventus staat er dus nog heel wat op het spel. Napoli moet winnen tegen Verona om zeker te zijn van een plaats in de Champions League, terwijl Juventus zelf moet winnen op het veld van Bologna en moet hopen op een misstap van AC Milan of Napoli.