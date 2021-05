Wie wordt volgend seizoen de manager van Real Madrid? 'Max Allegri heeft een grote kans'

Real Madrid is op dit moment nog vol aan het strijden voor het kampioenschap in Spanje. De Madrileense trainer, Zinedine Zidane, is nog niet zeker of hij volgend seizoen zal blijven. Florentino Perez kijkt alvast uit naar een plan b.

Het is niet zeker of Zidane volgend seizoen nog trainer zal zijn bij Real Madrid. De Fransman zelf heeft nog geen beslissing genomen. De voorzitter van de koninklijken, Florentino Perez, houdt er in ieder geval rekening mee dat Zidane zou kunnen vertrekken, en kijkt wie er eventueel kan aangesteld als zijn opvolger. Sky Sports meldt nu dat Max Alegri een grote optie zou hebben. Allegri was tot 2019 nog trainer van Juventus, en zou volgend seizoen dus misschien trainer worden bij Real. Ook oud-Realspits, Raul, zou kandidaat zijn voor de functie van hoofdcoach van de Spaanse recordkampioen. Afwachten wat er nog gebeurt in Madrid…