Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere zijn opgenomen in de selectie van de U21

De Ketelaere en Verschaeren zijn de twee grote namen in de selectie, de rest wordt aangevuld met een nieuwe generatie van jong talent. Met onder meer Balikwisha (Standard), Vertessen (PSV), Van der Brempt (Club Brugge), Vandevoordt (KRC Genk) en El Hadj (Anderlecht) bulkt deze lichting van het talent.

De Jonge Duivels beginnen hun nieuwe campagne met een verplaatsing naar Kazachstan.

A new start for our U21 in Kazakhstan! šŸ‡°šŸ‡æ #U21EURO pic.twitter.com/fq42fatWKz