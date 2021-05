Anderlecht heeft nieuwe assistent voor Vincent Kompany gevonden

RSCA is nu al druk bezig met het plannen van volgend seizoen. De club heeft een nieuwe assistent voor Vincent Kompany.

Aaron Danks komt de paars-witte staf van coach Vincent Kompany versterken bij het begin van het nieuwe seizoen op 14 juni. De Engelsman met veel ervaring in het coachen van jongeren komt over van de Engelse FA.

Daar werkte hij als assistent-coach bij de nationale U21. De voorbije vijf jaar bekleedde hij verschillende functies bij de Engelse voetbalbond. Voordien was hij onder andere aan de slag bij de jongeren van West Brom en Birmingham City.

RSCA verlengt ook de samenwerking met haar Performance-specialisten Bram Geers (Lead Physical Coaching), Niels Mathieu (Lead Physiotherapy), Stephanie Scheirlynck (Nutrition) en keeperstrainer Jelle Ten Rouwelaar.

Met deze verlengde samenwerkingen en de komst van Aaron Danks blijft RSCA investeren in de omkadering van de eerste ploeg.

“Het is belangrijk dat onze club kan bouwen op een stabiele sportieve structuur. In dat opzicht heeft RSCA het afgelopen seizoen geïnvesteerd in vaak jonge, gepassioneerde mensen die expert zijn in hun vakgebied. Hun honger en wil om zelf bij te leren en beter te worden passen perfect binnen de ambitieuze plannen die we hebben”, klinkt het bij Sports Director Peter Verbeke.