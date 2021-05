Axel Witsel zag zijn harde werk beloond worden

Het was al geen verrassing meer toen Roberto Martinez gisteren zijn naam afriep bij de 26 die zeker meegaan naar het EK als er niets gebeurt. Axel Witsel heeft hard gewerkt aan zijn revalidatie en wordt daarvoor nu beloond.

Zo snel terugkeren van een achillespeesblessure, het is er weinigen gegeven. Maar Witsel heeft er altijd in geloofd. "Ik heb nooit gedacht dat het voorbij was, zelfs toen het moeilijk was in het begin", zegt hij in Le Soir. "Ik heb me in krijgersmodus gezet en gezegd: we zullen wel zien. Ik heb er nooit een kruis over gemaakt."

Martinez maakte zelfs vier dagen voor zijn selectie al bekend dat Witsel er zou bij zijn. "Ik heb hypercontent dat ik erbij ben. Dankbaar ook, want ik denk niet dat Roberto Martinez heeft beslist me erbij te nemen om me een plezier te doen. Daarnaast, nu zeggen dat ik in staat ben om zes of zeven matchen na elkaar te spelen, dat doe ik niet."