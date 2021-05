FC Barcelona 100 miljoen euro in de schulden, en gaat lening aan bij de bank

Zowel op sportief vlak als op financieel vlak gaat het moeilijk met de Spaanse grootmacht FC Barcelona. Barça moet diep in de zak tasten om de lonen van de spelers te kunnen betalen. De Catalanen gingen een lening aan van 100 miljoen om rond te kunnen komen.

In tijden van corona is het heel moeilijk voor voetbalclubs om te kunnen blijven overleven. Geen supporters in het stadion, wil zeggen veel inkomstenverlies. Dat voelen zelfs voetbalgrootmachten zoals FC Barcelona, die nog achterstallig loon aan haar spelers moet betalen.

Door al dat inkomstenverlies moest de voorzitter van FC Barcelona, Joan Laporte, een lening aangaan van 100 miljoen bij een Amerikaanse bank. Al dat geld zou gaan naar achterstallig loon van spelers dat betaald moet worden, dat meldt ESPN.