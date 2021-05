Overzicht van de gespeelde wedstrijden in de Premier League

Rondje Premier League: Chelsea wipt over Leicester City naar plaats drie, Trossard beslissend in overwinning tegen Manchester City

De komende dagen staan in het teken van de beslissende wedstrijden in de Jupiler Pro League. Vanavond moesten we het doen met enkele Premier League-affiches. Een overzicht.

Chelsea FC 2 - 1 Leicester City The Blues namen vanavond revanche voor de verloren FA Cup-finale van afgelopen weekend. Chelsea FC springt door deze overwinning over Leicester City naar de derde plaats in de stand. Bij the Foxes stonden Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis. Brighton & Hove Albion 3 - 2 Manchester City Manchester City moest na amper tien minuten al met z'n tienen verder na een rode kaart voor Joao Cancelo. De kersverse landskampioen klom op een 0-2-voorsprong, maar gaf de wedstrijd helemaal uit handen. Leandro Trossard was met na een heerlijke actie goed voor het eerste doelpunt. © photonews Overige resultaten: Southampton FC 0 - 2 Leeds United

Manchester United 1 - 1 Fulham FC