Youngster Gent komt aan de oppervlakte, al was het niet eens de bedoeling van coach Vanhaezebrouck: "Dat was het plan"

Het was niet echt helemaal de bedoeling vooraf van Hein Vanhaezebrouck, maar tegen KV Oostende kreeg hij twee basisplaatsen. En zo is er opnieuw een jeugdproduct van de Buffalo's écht actief bij de A-ploeg.

Een goal en een assist in een basisplaats in de Beker van België tegen Heur-Tongeren en vijf invalbeurten ter waarde van 33 minuten (inclusief doelpunt tegen Beerschot) in de competitie. Dat was het bilan van de 19-jarige Matisse Samoise tot vorige week.

Ondertussen heeft hij er 163 speelminuten extra opzitten, met twee basisplaatsen tegen KV Oostende waarin hij het op de flank behoorlijk tot goed deed. "Ik was een beetje verrast, maar ik wil me altijd helemaal smijten", aldus Samoise na zijn eerste basisplek tegen de Kustboys.

Wilden ze klaarstomen voor volgend seizoen, maar ...

"Ik heb hier en daar mijn kans gekregen en mag best tevreden zijn van mijn seizoen. Ik heb veel geleerd van Alessio Castro-Montes en gekeken hoe hij het deed en daar zoveel mogelijk proberen van op te pikken."

Ook coach Vanhaezebrouck is gelukkig met Samoise, al was het niet echt de bedoeling vooraf: "We waren bezig met de jonge gasten in een aparte groep klaar te stomen richting volgend seizoen. Maar door de mindere matchen moesten we iets doen. Ik wist dat hij zou gaan en blijven gaan en hij deed het goed."