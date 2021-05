Zinedine Zidane is het beu en antwoordt op geruchten rond vertrek bij Real Madrid

Zidane is het beu en haalt uit: "Denken jullie echt dat ik dat in volle titelstrijd aan mijn spelersgroep ga vertellen?"

Volgens de Spaanse media is Zinedine Zidane aan zijn laatste week als coach van Real Madrid bezig. De Fransman doet zelf al eventjes geheimzinnig over zijn toekomst, maar weerlegt dat zijn vertrek al een feit is.

Volgens de Spaanse kranten heeft Zinedine Zidane de spelersgroep van Real Madrid vorige week zelfs al ingelicht over zijn vertrek. De Fransman heeft aanbiedingen van Juventus FC en de Franse nationale ploeg in de schuif liggen. “Jullie mogen blijven praten en speculeren”, reageert ZiZou nu ook zelf op de geruchten. “Maar denken jullie nu echt dat ik in volle titelstrijd aan mijn kleedkamer ga vertellen dat ik vertrek? We zullen na het seizoen zien waar mijn toekomst ligt.”



