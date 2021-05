Kunnen Rode Duivels Europees kampioen spelen? Zoek de vijf verschillen met bronzen Duivels

In vergelijking met drie jaar geleden zijn er vijf spelers niet bij, en hebben we acht nieuwkomers. Roberto Martinez mocht door de coronapandemie uitzonderlijk 26 spelers in plaats van 23 spelers selecteren, vandaar dat er meer nieuwkomers zijn dan spelers die de selectie verlaten.

Keepers:

Courtois, Mignolet en Casteels

Verdedigers:

Alderweireld, Boyata, Kompany, Meunier, Vermaelen en Vertonghen

Middenvelders:

De Bruyne, Dendoncker, Dembele, Fellaini, Tielemans en Witsel

Aanvallers:

Batshuayi, Carrasco, Chadli, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Januzaj, Romelu Lukaku en Mertens

Keepers :

Courtois, Mignolet en Sels

Verdedigers:

Alderweireld, Boyata, Denayer, Meunier, Vermaelen, Vertonghen en Castagne

Middenvelders:

De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken en Witsel

Aanvallers:

Batshuayi, Benteke, Carrasco, Chadli, Doku, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Mertens en Trossard

Sels, Denayer, Castagne, Praet, Vanaken, Benteke, Doku en Trossard

Casteels, Kompany, Dembele, Fellaini en Januzaj

Uit de selectie:

Dembele en Fellaini zijn in China gaan spelen waar het niveau, zoals algemeen geweten, niet van wereldklasse is.

Nieuwkomers:

Sels profiteert van de afwezigheid van Casteels.

Denayer doet het goed bij Lyon, en speelde vorig seizoen nog halve finale van de Champions League.

Castagne speelt met Leicester als basisspeler van boven in de Premier League, en is pas echt bij de Rode Duivels beginnen spelen na het WK in Rusland.

Vanaken speelde een goed seizoen bij Club Brugge. Er is een grote kans dat de Limburger voor de vierde keer kampioen speelt met Club. Vanaken profiteert ook een beetje dat er op het EK 26 spelers in de selectie mogen zitten in plaats van 23.

Doku was op het moment van het vorige grote toernooi nog maar 16 jaar, en speelde nog in de jeugd van Anderlecht. Nu is de flankspeler een toptalent in Europa.