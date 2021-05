Ondanks degradatie gaat Waasland-Beveren investeren in de infrastructuur

Ondanks de degradatie naar 1B gaat Waasland-Beveren investeren in hun oefencomplex.

Waasland-Beveren kondigt aan dat de werken aan het G-veld in de komende weken van start zullen gaan. De club heeft toegezegd om meer dan € 200.000€ te investeren in de renovatie en professionalisering van het veld dat specifiek gebruikt zal worden als oefenveld voor het eerste elftal.

“Een belangrijk onderdeel van ons project is investeren in onze fundamenten hier in Beveren”, zegt CEO Antoine Gobin. “De gemeente is een echte partner van de club en het feit dat we over zo’n mooi trainingscomplex beschikken is het bewijs van hun engagement voor het prof- en amateurvoetbal in de gemeente. We begrepen dat de middelen krapper zijn door de corona-pandemie, dus stelde ik aan burgemeester Van de Vijver voor dat de club de verantwoordelijkheid zou nemen om te investeren in professionele hulpmiddelen hier op de Freethiel. Onze Amerikaanse eigenaars begrepen de noodzaak om de gemeente te tonen dat we ons op lange termijn engageren. Investeren in onze trainingsvelden was de perfecte manier om te bewijzen dat ons project hier in Beveren vertrekt vanuit de basis.”

“Om als een professionele ploeg te kunnen presteren, hebben we ook professionele middelen nodig”, voegt sportief directeur Roger Stilz eraan toe. “Dit nieuwe veld, dat tegen het einde van de zomer klaar zou moeten zijn, is een belangrijke stap in het hebben van een professionele omgeving voor ons om in te werken.”