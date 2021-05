Wat met Harry Kane? Vertrek bij Tottenham onvermijdelijk, één Engelse topclub toont serieuze interesse

Harry Kane zal Tottenham deze zomer verlaten. Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano heeft Kane geen transferverzoek ingediend, maar hoopt de aanvaller wel een oplossing te vinden met de Engelse topclub.

Tottenham wil hem uiteraard niet verkopen, maar Kane zal ook geen nieuw contract meer tekenen bij de Spurs. Een vertrek lijkt dus onvermijdelijk en van de geïnteresseerde clubs zou vooral Manchester City serieuze interesse tonen. De club van onder meer Kevin De Bruyne zal volgens Fabrizio Romano dan ook de gesprekken openen binnenkort.

Harry Kane desire to leave Tottenham is confirmed.



He’s NOT handed in a transfer request but he hopes to find a solution.#THFC position: NO intention to sell Kane.



Kane would refuse a new contract, as of today.



Man City are seriously interested, planning to open talks. #MCFC