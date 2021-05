Kane praat over toekomst: "Ik heb nooit gezegd dat ik heel mijn leven voor Tottenham zou spelen"

De geruchtenmolen rond Harry Kane is hard aan het draaien de laatste tijd. Links en rechts wordt er gefluisterd dat Kane Tottenham zou verlaten, Manchester City zou kandidaat zijn. De Engelsman zelf bleef opvallend stil, tot nu dan...

“Ik denk dat ik zeker eens een gesprek moet hebben met de voorzitter, dat is een conversatie waarop ik mijn toekomst kan baseren. Ik hoop dat we, na elkaar al 16 jaar te kennen, een open en eerlijk gesprek kunnen voeren”

“Hij zou me wel eens kunnen verkopen. Hij zou denk ik geen probleem hebben om mij te verkopen voor 100 miljoen pond, maar dat bedrag ga ik de komende twee à drie jaar niet waard zijn”

“Ik wil schitteren in de grootste wedstrijden, en in de Champions League spelen. Ik heb nooit gezegd dat ik Tottenham zou verlaten, maar ik heb ook nooit gezegd dat ik voor de rest van mijn leven bij Tottenham zal blijven”, aldus Harry Kane in een inteview met Sky Sports.