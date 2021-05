Toptalent traint al op zestienjarige leeftijd mee met de eerste ploeg

Lucas Stassin is nog maar zestien jaar en mag al enkele dagen meetrainen met de hoofdmacht van Anderlecht, dat blijft toch een straffe prestatie voor iemand die nog maar zestien is. Lucas Stassin is de zoon van ex-Anderlechtspeler, Stéphane Stassin.

Dat de zestienjarige Lucas Stassin mag meetrainen bij de eerste ploeg van Anderlecht, dat meldt La Dernière Heure. De tiener is een aanvaller en maakte veel doelpunten bij de jeugdploegen van de Brusselaars, vandaar dat hij nu enkele dagen zijn kans krijgt bij de grote jongens. De overgang van de jeugd naar de eerste ploeg is echter zwaar. Fysiek komt het jeugdproduct van Anderlecht nog een beetje tekort. Zijn vader, Stéphane Stassin, is nu jeugdtrainer op Neerpede en speelde tussen 1996 en 2000, 46 keer voor Paars-Wit. Afwachten wat zijn zoon nu kan bereiken in de voetbalwereld…





