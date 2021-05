AA Gent neemt een jong talent mee voor de cruciale wedstrijd tegen KV Mechelen

AA Gent moet vol aan de bak tegen KV Mechelen en rekent daarvoor op één sterkhouder die terugkeert en een jongeling die zijn debuut kan maken.

Alexandre De Bruyn en Milad Mohammadi zijn er niet bij maar Fortuna Nurio keert terug in de selectie.. De Nigeriaanse jongeling Chinonso Emeka zit voor het eerst in de selectie en kan zo zijn debuut maken voor AA Gent. De rijzige (1m89) aanvaller is nog maar sinds maart 2021 in dienst bij AA Gent. Hij heeft zo een goede indruk gemaakt bij de beloften dat hij plaats mag nemen in de selectie van de a-kern.