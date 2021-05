Kompany gaat wat dieper in op de problemen van Anderlecht: "17 gelijke spelen, ja, maar je kan je ook afvragen 'wat als'..."

Vincent Kompany heeft zijn laatste wedstrijdpersconferentie gegeven. De coach wou op enkele thema's dieper ingaan nu er waarschijnlijk geen tijd meer zal zijn om een diepgaande analyse te maken.

Kompany over derde plaats

De derde plaats geeft sowieso recht op Europees voetbal tot Nieuwjaar, de vierde plaats betekent Conference League. "Of die plaats belangrijk is in de evaluatie van het seizoen? Vanuit coachingperspectief minder misschien, maar naar clubperspectief meer. Het is een groot verschil voor de club om derde of vierde te worden. Er is immers een belangrijjk financieel belang aan verbonden. Maar naar beoordeling van mijn spelers toe, zal dat minder zijn. Dan kijk ik niet naar één match, maar naar 40."

Over de vele gelijke spelen

Anderlecht heeft nu 17 wedstrijden gelijkgespeeld. Als ze zondag hetzelfde doen hebben ze exact de helft van de matchen een draw gehaald. "Je moet altijd proberen winnen om een gelijkspel te hebben. De analyse die je ook moet maken: wanneer wat het correct, wanneer verdienden we meer en wanneer kregen we te veel? Het is niet dat we bij 12 van die matchen stonden te juichen omdat we een gelijkspel haalden. We hebben ons veel meer afgevraagd waarom we het niet haalden. Op die 17 matchen kan je je afvragen: 'wat als Anderlecht die kleine stap meer had kunnen zetten?'"

Over het risico dat ze in hun spel moeten leggen

"Risico ja... Ik heb het over agressiviteit in de zone van de waarheid. We geraken er wel gemakkelijk, maar dan ontbreken we dikwijls de scherpte of het geweld om door te zetten. Om ten alle koste dat schot te kunnen nemen of die laatste pass te kunnen geven. Dat we te veel de veilige optie kiezen en soms snel terug bij onze eigen keeper zitten? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat is een verkeerd beeld schetsen. Het klopt dat we nog iets extra moeten brengen. Maar ik ben daar rustig in. We werken erop."