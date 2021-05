Atletico Madrid kampioen dankzij doelpunt van Luis Suarez

Even leek het nog mis te gaan voor Atletico Madrid, maar uiteindelijk is het de troepen van Diego Simeone toch gelukt om de Spaanse competitie te winnen.

Om zeker te zijn van de titel, moest Atletico winnen van Real Valladolid. Dat bleek niet eenvoudig te zijn want na 17 minuten kwam Valladolid op voorsprong na een perfect uitgespeelde counter. Aangezien eerste achtervolger Real Madrid enkele minuten later op achterstand kwam tegen Villarreal, was er nog geen man overboord voor Atleti.

Beide Madrileense ploegen moesten dus vol aan de bak in de tweede helft. Real Madrid kwam op gelijke hoogte via Benzema maar de Franse spits stond buitenspel en de VAR keurde het doelpunt af.

Tot overmaat van ramp voor de fans van Real Madrid, kwam Atletico Madrid enkele minuten later op gelijke hoogte via Angel Correa. De Argentijn kreeg de bal aangespeeld van Carrasco en legde hem onhoudbaar in de verste hoek. Om helemaal zeker te zijn van de titel, kon er wel maar best gewonnen worden. En daar zorgde Luis Suarez voor.

De Uruguaaanse aanvaller die in het verleden al vier maal kampioen werd bij Barcelona, scoorde de verlossende 1-2 waardoor Atletico voor de 11e keer in haar geschiedenis de landstitel kon vieren.

Benzema scoorde in de 90e minuut nog wel een gelijkmaker voor Real Madrid maar dat was tevergeefs. Barcelona verzekerde zich van de derde plaats door met 0-1 te winnen van Eibar.