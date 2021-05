Lewandowski blijft Messi en de rest van Europa ver voor in strijd om Europese topschutter

Bayern München sloot dit seizoen af met een 5-2 thuisoverwinning tegen het bescheiden Augsburg. Ook Lewandowski prikte natuurlijk zijn goaltje mee. In de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd maakte de Pool zijn 41ste doelpunt van dit seizoen.

De Spaanse en de Duitse competitie zitten er al op, ook de andere grote Europese competities worden dit weekend afgemaakt. Als we al een tussenstand maken van wie er topschutter in Europa wordt, kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat dat Robert Lewandowski zal worden.

Lewandowski scoorde 11 doelpunten meer dit seizoen dan bijvoorbeeld Lionel Messi (30 doelpunten). De Argentijn heeft de tweede meeste goals van Europa gescoord. Op een derde plaats hebben we Cristiano Ronaldo met 29 goals, vierde Silva van Frankfurt met 28, Haaland 27 en Mbappé heeft er 26.