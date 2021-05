PSG grijpt naast titel in Frankrijk

PSG won vandaag, maar dat was niet genoeg om de titel te pakken in Ligue 1.

PSG speelde vandaag zijn laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van Stade Brestois. Ze moesten niet alleen winnen, maar ook rekenen op puntenverlies van Lille om nog kampioen te worden. Dat eerste ging moeizaam, maar lukte uiteindelijk wel. Na 37 minuten kwamen de Parijzenaren op voorsprong via een eigen doelpunt van Brest-speler Romain Faivre. Twintig minuten voor affluiten verdubbelde Kylian Mbappé de score. Mbappé werd vandaag ook uitgeroepen tot beste speler van het afgelopen seizoen in de Ligue 1. 0-2 was ook de eindstand in het Stade Francis-Le Blé.

De voorbije acht jaar werd PSG zeven keer kampioen. Enkel Monaco snoepte in het seizoen 2016-2017 de titel af van de Parijzenaren. Nu waren Neymar & co al drie jaar op rij kampioen van Frankrijk, maar daar stak Lille een stokje voor. Doordat Lille met 1-2 won op het veld van Angers staan ze net één puntje boven PSG in het klassement. PSG blijft dus met lege handen achter na een twijfelachtig seizoen.