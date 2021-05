Trekt Gianluigi Buffon naar de Portugese vijfde klasse? "Wij hebben een onweerlegbaar voorstel voor u"

De ondertussen 43-jarige Gianluigi Buffon kan nog voor een laatste nieuwe uitdaging gaan in zijn carrière. De ervaren Italiaan kan namelijk op interesse rekenen van Os Belenenses, een ploeg in de Portugese vijfde klasse.

Toch is Os Belenenses een echte traditieclub, want de club werd al vier keer landskampioen in Portugal. "Buffon, wij hebben een onweerlegbaar voorstel voor u: wat dacht u ervan om naar Lissabon te verhuizen en te spelen voor een viervoudig landskampioen die moeite heeft om terug te komen op zijn plaats?", aldus de Portugese club op Twitter.

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place? 💙🙌



Read this: https://t.co/93TWw1UOGK #tweetpastel pic.twitter.com/YmiPCgMiJq