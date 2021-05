Vreugde bij Vanhaezebrouck en Odjidja na behalen Europees ticket: "We hebben het niet gestolen"

Wat een rollercoaster van een seizoen is geweest, maar aanvoerder Odjidja en coach Vanhaezebrouck hebben AA Gent naar het Europese ticket geleid. Al snel bleek tijdens de competitie dat dit het hoogst haalbare was, hoewel de ambities hoger lagen. Dat Europese ticket is finaal dan wel behaald.

"We zijn heel blij, tevreden dat het gelukt is", reageert Vadis Odjidja. "Ik denk dat we een betere vakantie tegemoet gaan dan de jongens van Mechelen. Als we niet gewonnen hadden, hadden we zeker een week nodig gehad om dat te vergeten. Het is absoluut goed voor de moraal om deze wedstrijd te winnen. En ook voor de club natuurlijk en voor de fans."

Wat is er nodig om het volgend seizoen beter te doen? "Ik ben voetballer van Gent, ik moet niet achter de schermen de lijnen uitzetten. De mensen die dat moeten doen, zullen dat wel doen. Het was voor iedereen een moeilijk seizoen. Zeker in het begin, met heel wat trainerswissels. Corona heeft ons een heel lange periode gehinderd. Uiteindelijk zijn we blij dat we ons seizoen nog iets of wat glans hebben kunnen geven."

© photonews

"Ik had het KV Mechelen altijd gegund als het niet tegen ons was, ik vond het de beste ploeg in play-off 2. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben het ook niet gestolen. Mechelen kwam beter uit de kleedkamers na rust, maar we hebben goed geprikt en kwamen 0-2 voor. We hebben heel weinig weggegeven, dat is de verdienste van de jongens", geeft Vanhaezebrouck zijn spelers complimenten.

Al sluit de Gentse T1 niet de ogen voor wat dit seizoen misliep. "We hebben de ambitie uitgesproken dat we wilden concurreren met Club, dat mag hé. Dat is niet gelukt. Met af en toe nog eens een strompeling zijn we blijven doorgaan en hebben we de eerste plaats in play-off 2 gepakt. Ik had mijn spelers gezegd: 'Als we alles geven, dan hebben we onszelf niets te verwijten, zelfs al is de tegenstander efficienter of beter.'"