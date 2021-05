'Club Brugge heeft huiswerk gemaakt en mikt op deze vier gevoelige versterkingen'

Het is Club Brugge gelukt. De zeventiende titel mag in de kast gezet worden. De vetpotten van de Champions League horen er ook bij. En dus is het de vraag: wie komt naar Jan Breydel?

Bij Club Brugge weten ze alvast waar ze allemaal op azen met oog op een stevige transferzomer om volgend seizoen nog beter te doen. Een derde opeenvolgende titel? Dat zou weergaloos zijn. De kloof met de rest nog groter maken in België al evenzeer. Vier versterkingen nodig En tussendoor ook eens écht knallen in de Champions League en daar de top-2 in de poule halen, of in het andere geval via de derde plek ver doorgaan in de Europa League. Om dat te realiseren zullen er een aantal nieuwkomers moeten komen. Het huiswerk is alvast gemaakt: volgens Het Laatste Nieuws moeten er vier versterkingen komen. Creativiteit op beide flanken, een verdedigende middenvelder en een linksachter. Mosquera lijkt de man te zijn die Kossounou zal vervangen.