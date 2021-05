Sergio Ramos reageert op niet-selectie voor het EK: "De dingen lopen niet altijd zoals we zouden willen"

Deze middag kwam de Spaanse nationale ploeg met een enorme verrassing. Sergio Ramos, kapitein en recordinternational bij de Spanjaarden, werd namelijk uit de selectie gelaten voor het EK.

Sergio Ramos kwam nu zelf met een reactie op Twitter. "Ik heb elke dag gevochten en gewerkt, in lichaam en ziel, om 100% te kunnen zijn voor Real Madrid en het nationale team, maar de dingen lopen niet altijd zoals we zouden willen", legde de centrale verdediger uit.

"Het doet me pijn dat ik mijn team niet meer heb kunnen helpen en dat ik niet voor Spanje heb kunnen spelen, maar in dit geval is het het beste om te rusten, volledig te herstellen en volgend jaar terug te komen zoals we altijd hebben gedaan. Het doet pijn om je land niet te vertegenwoordigen, maar ik moet eerlijk en oprecht zijn. Ik wens al mijn teamgenoten heel veel succes en ik hoop dat we een geweldig EK hebben", aldus Sergio Ramos.

