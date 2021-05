Eden Hazard zou zelf een beslissing over zijn toekomst genomen hebben, Real heeft ook plannen

Mogelijk wordt Eden Hazard tijdens het EK niet geplaagd door blessures, maar wel door transferperikelen. Waar rook is, vuur is. En de laatste tijd is er wel heel veel rook in Madrid over een mogelijk vertrek.

Nu meldt El Chiringuito dat de Rode Duivel zelf graag de Koninklijke wil verlaten om terug te keren naar Chelsea. Real betaalde in 2019 nog 115 miljoen aan de Londenaren om Hazard naar Madrid te halen, maar daar heeft hij meer aan de kant gezeten met blessures dan gespeeld. Real zou het geld ook goed kunnen gebruiken, want ze willen een nieuwe sterspeler halen. Dat zou dan Kylian Mbappé moeten worden, maar dat wordt moeilijk en vooral heel duur. De marktwaarde van Hazard is de voorbije jaren dan ook sterk gedaald omdat hij amper aan spelen toekwam.