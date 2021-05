Eén Rode Duivel bij de genomineerden voor speler van de maand mei in de Premier League

De Premier League heeft deze middag de genomineerden bekendgemaakt voor speler van de maand mei. Met Christian Benteke is één Rode Duivel genomineerd, maar hij moet de strijd aangaan met onder meer Gareth Bale en Sadio Mané.

De genomineerden voor speler van de maand mei zijn bekend in de Premier League. Er maakt één Rode Duivel kans op de prijs, want Christian Benteke van Crystal Palace is genomineerd. Benteke was in de maand mei goed voor vier doelpunten in vijf wedstrijden.

De Belgische aanvaller krijgt wel stevige concurrentie, want met Mané en Alisson Becker zijn onder meer twee spelers van Liverpool van de partij. Ook Gareth Bale, Rodrigo, Ramsdale en Willock zijn genomineerd.