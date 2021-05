'Flick wordt Duits bondscoach, maar kreeg in extremis nog onverwacht aanbod van Europese grootmacht'

Hansi Flick wordt na het EK de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij moet er aanknopen met de successen uit het verleden. Al kreeg hij in laatste instantie nog een héél verrassende aanbieding.

Hansi Flick heeft zijn afscheid bij Bayern München geruime tijd geleden aangekondigd én liet de voorbije weken zelf al weten dat hij rond de tafel zit met de Duitse voetbalbond. Eerder vandaag werd de deal dan ook officieel beklonken.

RAC1 weet dat Flick in laatste instantie door Joan Laporta werd gecontacteerd. De voorzitter van FC Barcelona ziet in de Duitser een ideale pion om Barça op te bouwen. Het is namelijk een publiek geheim dat de stoel van Ronald Koeman wankel is.